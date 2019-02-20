Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü askeri tırlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat yüklü araçların Suriye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:51 Kaynak: İHA

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