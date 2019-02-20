Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden Suriye
sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü askeri tırlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat yüklü araçların Suriye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:51 Kaynak: İHA
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