Sınıra Askeri Sevkıyatlar Sürüyor
31 dakika önce
Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyatlar sürüyor.
Suriye
sınırındaki askeri birliklere sevkıyatlar sürüyor.
Doğu ve batı illerinden gelen askeri araçların Kilis
'in Suriye sınırındaki karakollara sevkıyatı devam ediyor. Askeri sevkıyatların aralıklarla devam ettiği Kilis'te sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:51 Kaynak: İHA
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