Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkıyatlar Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkıyatlar Sürüyor

31 dakika önce

Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyatlar sürüyor.

Sınıra Askeri Sevkıyatlar Sürüyor, System.String[]
Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyatlar sürüyor.

Doğu ve batı illerinden gelen askeri araçların Kilis'in Suriye sınırındaki karakollara sevkıyatı devam ediyor. Askeri sevkıyatların aralıklarla devam ettiği Kilis'te sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:51 Kaynak: İHA

Kilis, Suriye, 3. Sayfa
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