Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı
26 dakika önce
Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatıHATAY - Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 Zırhlı Personel Taşıyıcısı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı
HATAY - Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 Zırhlı Personel Taşıyıcısı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.
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