Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı
Son Dakika Genel Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı

Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı

26 dakika önce

Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatıHATAY - Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 Zırhlı Personel Taşıyıcısı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı

HATAY - Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 Zırhlı Personel Taşıyıcısı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı

Türkiye, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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