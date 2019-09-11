Sınıra beton blok sevkiyatı

Türkiye tarafından Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi. Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken gerçekleştirilen sevkiyat askeri araçkar eşliğinde sınıra geldi. Sınır hattında ilerleyen beton blok yüklü tırların sınırdaki karakollara gittiği öğrenildi.

ŞANLIURFA - Türkiye tarafından Suriye 'nin Telabyad kenti sınırında bulunan Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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