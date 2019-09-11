Son Dakika Haberleri: Sınıra beton blok sevkiyatı
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Sınıra beton blok sevkiyatı

1 saat önce

Sınıra beton blok sevkiyatıŞANLIURFA - Türkiye tarafından Suriye'nin Telabyad kenti sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sınıra beton blok sevkiyatı

ŞANLIURFA - Türkiye tarafından Suriye'nin Telabyad kenti sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye tarafından Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi. Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken gerçekleştirilen sevkiyat askeri araçkar eşliğinde sınıra geldi. Sınır hattında ilerleyen beton blok yüklü tırların sınırdaki karakollara gittiği öğrenildi.

Sınıra beton blok sevkiyatı

Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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