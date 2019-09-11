Sınıra beton blok sevkıyatı yapıldı
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Suriye'nin Telabyad kenti sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkıyatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
Suriye'nin Telabyad kenti sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkıyatı gerçekleştirildi.
Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkıyatı yapıldı. Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken gerçekleştirilen sevkıyatta askeri araçlar sınıra geldi. Sınır hattında ilerleyen beton blok yüklü tırların sınırdaki karakollara gittiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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