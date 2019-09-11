Son Dakika Haberleri: Sınıra beton blok sevkıyatı yapıldı
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Sınıra beton blok sevkıyatı yapıldı

1 saat önce

Suriye'nin Telabyad kenti sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkıyatı gerçekleştirildi.

Sınıra beton blok sevkıyatı yapıldı, System.String[]

Suriye'nin Telabyad kenti sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkıyatı gerçekleştirildi.

Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine beton blok sevkıyatı yapıldı. Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken gerçekleştirilen sevkıyatta askeri araçlar sınıra geldi. Sınır hattında ilerleyen beton blok yüklü tırların sınırdaki karakollara gittiği öğrenildi.

(İHA)

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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