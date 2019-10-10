Son Dakika Haberleri: Sınıra çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri sevk edildi

Sınıra çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri sevk edildi

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahlı araçları sevk edildi.

Sınıra çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri sevk edildi, System.String[]

Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahlı araçları sevk edildi.


PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na katılacak çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahları Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Otobüslerle Akçakale'ye gelen askerler, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. Suriye Milli Ordu askeriyle birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve harekatta kullanılacak silahlarla donatılmış kara aracı da ilçeye getirildi. Tırlarla getirilen araçlar, büyük güvenlik önlemleri altında 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.


Kara harekatı için Akçakale'ye çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve tank da geldi. Konvoy halinde ilçeye gelen zırhlı araçlar, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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