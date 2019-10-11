Son Dakika Haberleri: Sınıra çok sayıda tank ve komando sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra çok sayıda tank ve komando sevk edildi

Sınıra çok sayıda tank ve komando sevk edildi

44 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden sınır hattına çok sayıda tank ve komando birliği sevk edildi.

Sınıra çok sayıda tank ve komando sevk edildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden sınır hattına çok sayıda tank ve komando birliği sevk edildi.


PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ediyor. Türk topçuları Tel Abyad kırsalındaki terör mevzilerini yerle bir ederken Türk askerleri ile Suriye Milli Ordu birlikleri ise köyleri karadan teröristlerden temizliyor. Birçok köyü ele geçiren birliklere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden takviye kuvvetler gönderildi. Çok sayıda tank ve komando birliği 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığından çıkarak sınıra gitti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Komando, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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