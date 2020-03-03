Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (3) - Son Dakika

Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (3)

19 dakika önce

AFGAN AİLE: ÇOCUKLARIN AYAKKABILARINI ALDILARAfganistanlı göçmenler, Edirne üzerinden geçtikleri Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından üzerlerindeki para ve eşyalar alındıktan sonra geri gönderildiklerini söyledi.

Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (3), System.String[]

AFGAN AİLE: ÇOCUKLARIN AYAKKABILARINI ALDILAR

Afganistanlı göçmenler, Edirne üzerinden geçtikleri Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından üzerlerindeki para ve eşyalar alındıktan sonra geri gönderildiklerini söyledi. 2 çocuğu ve eşiyle botla Yunanistan'a geçtiklerini söyleyen Yusuf Davut, "Paramızı, her şeyimizi aldılar" dedi.Davut'un bir yakını ise, "Yaklaşık 1 haftadır buradayız. Geçtik karşıya, baya bir yol yürüdük. Sonra Yunan askerleri bizi tuttu, geri gönderdi. Ateş açmadılar ama eziyet ettiler. Çocukların ayakkabılarını aldılar, üzerlerinden kıyafetleri çıkardılar. Bir de ekmek falan her şeyi aldılar bizden, bir şey bırakmadılar elimizde. Sonra bizi arabayla getirip, karşıya geçirdiler. Biz gitmek istiyoruz ama yollar kapalı. Bilmiyorum nasıl olacak" diye konuştu.


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:04 Kaynak: DHA
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