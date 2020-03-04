Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı - Son Dakika

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, Edirne'ye gelmeye devam ediyor.

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı, System.String[]
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri, ateş açıp, TOMA ve gaz bombaları ile müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en fazla yoğunluk, sınır kapısı çevresinde görülüyor. Geceleri soğuk havada ateş yakarak, ısınmaya çalışanların yanı sıra kuru ağaçları ve kütükleri kesen göçmenler, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor.

SİLAH SESLERİ DUYULDU, AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Sınır kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine önlem alan Yunan güvenlik güçleri, ateş açtı. Silah sesleri duyulurken, TOMA'dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri, gaz bombaları ile göçmenlere müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Atılan gaz bombalarından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler etkilenirken, nefes almakta zorluk çekenler oldu.

Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yolun yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kapatılması nedeniyle sınır kesimine, göçmenler dışında kimse alınmıyor. Gazetecilerin, göçmenlerin olduğu bölgeye girişine izin verilmiyor.

Yunanların sınırda önlem alıp, sert müdahalede bulunmalarına rağmen göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının önlerinden ayrılan göçmenler, Meriç Nehri'ni kullanarak, karşıya geçiyor. Edirne merkezde bir grup göçmen de Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşıp, karşı tarafa geçti.


- Edirne
Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:25 Kaynak: DHA
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