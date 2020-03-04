Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (4) - Son Dakika

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (4)

7 saat önce

ÇOCUKLAR OYUN OYNUYOREdirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (4), System.String[]

ÇOCUKLAR OYUN OYNUYOR

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Günlerdir bölgede bulunan ve geceleri ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenlerin olumsuz şartlarından en fazla çocuklar etkileniyor. Bugün de yaşananların ardından bir grup çocuk, oyunlar oynadı. El ele tutuşan göçmen çocuklar Arapça söyledikleri şarkılarla, ebe oyunu oynarken etrafa saçtıkları gülücüklerle dikkat çekti.Oyun oynayan göçmen çocuklardan erkekler asker, kızlar ise doktor olmak istiyorlar. Oyun oynayan Afganistanlı çocuklardan Muhammed, (12), "Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Okuyup asker olmak istiyorum. Burada arkadaşlarımla oynayıp eğleniyoruz" dedi.  Suriyeli Niday,(8) ise "Ben büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Almanya'ya gidip orada okuyup doktor olmak istiyorum" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:55 Kaynak: DHA
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