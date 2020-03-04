Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; yunan güvenlik güçleri ateş açtı - Son Dakika
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Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; yunan güvenlik güçleri ateş açtı

6 saat önce

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (3)ÇOCUKLAR OYUN OYNUYOREdirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere Yunanlı güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 kişi öldü, 5 kişide yaralandı.

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (3)

ÇOCUKLAR OYUN OYNUYOR

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere Yunanlı güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 kişi öldü, 5 kişide yaralandı. Günlerdir bölgede bulunan ve geceleri ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenlerin olumsuz şartlarından en fazla çocuklar etkileniyor. Bugünde yaşanan olaylarından ardından bir grup çocuk, yaşanan tüm olumsuzluklara aldırış etmeden oyunlar oynadı. El ele tutuşan göçmen çocuklar Arapça söyledikleri şarkılarla, ebe oyunları oynarken etrafa saçtıkları gülücüklerle dikkat çekti.

Oyun oynayan göçmen çocuklardan erkekler asker, kızlar ise doktor olmak istiyorlar. Oyun oynayan Afganistanlı çocuklardan Muhammed, (12), "Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Okuyup asker olmak istiyorum. Burada arkadaşlarımla oynayıp eğleniyoruz" dedi. Suriyeli Niday,(8) ise "Ben büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Almanya'ya gidip orada okuyup doktor olmak istiyorum" dedi.

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; yunan güvenlik güçleri ateş açtı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:10 Kaynak: DHA
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