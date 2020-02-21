Sınıra 'kirpi' sevkiyatı - Son Dakika
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Sınıra 'kirpi' sevkiyatı

6 saat önce

Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı çok sayıda "kirpi" olarak bilinen zırhlı araçlar sevk edildi.

Sınıra 'kirpi' sevkiyatı, System.String[]

Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı çok sayıda "kirpi" olarak bilinen zırhlı araçlar sevk edildi.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen 'kirpi' denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.


Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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