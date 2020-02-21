Sınıra 'kirpi' sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı çok sayıda "kirpi" olarak bilinen zırhlı araçlar sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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