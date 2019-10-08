Sınıra komando birlikleri sevk edildi
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Sınıra komando birlikleri sevk edildiŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
Sınıra komando birlikleri sevk edildi
ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.
Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi. Otobüslerle ilçeye gelen birlikler, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
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