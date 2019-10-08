Son Dakika Haberleri: Sınıra komando birlikleri sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra komando birlikleri sevk edildi

Sınıra komando birlikleri sevk edildi

1 saat önce

Sınıra komando birlikleri sevk edildiŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

Sınıra komando birlikleri sevk edildi

ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi. Otobüslerle ilçeye gelen birlikler, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

Sınıra komando birlikleri sevk edildi

Şanlıurfa, Komando, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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