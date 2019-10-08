Son Dakika Haberleri: Sınıra komando birlikleri sevk edildi
Son Dakika Güncel Sınıra komando birlikleri sevk edildi

Sınıra komando birlikleri sevk edildi

55 dakika önce

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

Sınıra komando birlikleri sevk edildi, System.String[]

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi. Otobüslerle ilçeye gelen birlikler, 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)

Komando, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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