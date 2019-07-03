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Sınıra komando sevkiyatı

48 dakika önce

Sınıra komando sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ile komando takviyesi yaptı.

Sınıra komando sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ile komando takviyesi yaptı.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandolar Zeytin Dalı sınır kapısından geçerek Suriye'deki sınır birliklerine takviyeye gönderildi.
Sınıra komando sevkiyatı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:57 Kaynak: İHA
Komando, Suriye, Hatay, Genel
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