Sınıra komando sevkiyatı
48 dakika önce
Sınıra komando sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ile komando takviyesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:57 Kaynak: İHA
Sınıra komando sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye
sınırındaki birliklere askeri araç ile komando takviyesi yaptı.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandolar Zeytin
Dalı sınır kapısından geçerek Suriye'deki sınır birliklerine takviyeye gönderildi.
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