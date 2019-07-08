Son Dakika Haberleri: Sınıra komando sevkiyatı
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Sınıra komando sevkiyatı

37 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoları taşıyan zırhlı araçların Suriye'deki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel
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