Sınıra komando sevkiyatı
37 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoları taşıyan zırhlı araçların Suriye'deki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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