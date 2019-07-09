Sınıra komando sevkiyatı
27 dakika önce
Sınıra komando sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:14 Kaynak: İHA
Sınıra komando sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoları taşıyan zırhlı araçların Suriye'deki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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