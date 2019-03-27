Son Dakika Haberleri: Sınıra Komando Takviyesi

Sınıra Komando Takviyesi

29 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınıra Komando Takviyesi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:08 Kaynak: İHA

Hatay, TSK, Suriye, Komando, 3. Sayfa
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