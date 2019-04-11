Son Dakika Haberleri: Sınıra Komando Takviyesi

Sınıra Komando Takviyesi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınıra Komando Takviyesi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye gelen komandolar, gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilecek. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:02 Kaynak: İHA
Hatay, TSK, Suriye, Komando, Güncel
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