Sınıra Komando Takviyesi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:02 Kaynak: İHA
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye gelen komandolar, gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilecek. - HATAY
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