Sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı - Son Dakika

Sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı

7 saat önce

İdlib'deki gözlem noktalarına takviye amaçlı gönderilen askeri tır ve komandolardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır noktasına doğru ilerledi.

Sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı, System.String[]

İdlib'deki gözlem noktalarına takviye amaçlı gönderilen askeri tır ve komandolardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır noktasına doğru ilerledi.


İdlib'deki gözlem noktalarına takviye amaçlı komando ve askeri mühimmatlardan oluşan onlarca zırhlı personel taşıyıcı ve tırlar geniş güvenlik altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru ilerledi. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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