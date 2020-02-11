Sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı - Son Dakika

Sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı
7 saat önce
İdlib'deki gözlem noktalarına takviye amaçlı gönderilen askeri tır ve komandolardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır noktasına doğru ilerledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
İdlib'deki gözlem noktalarına takviye amaçlı gönderilen askeri tır ve komandolardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır noktasına doğru ilerledi.
İdlib'deki gözlem noktalarına takviye amaçlı komando ve askeri mühimmatlardan oluşan onlarca zırhlı personel taşıyıcı ve tırlar geniş güvenlik altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru ilerledi. - HATAY
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