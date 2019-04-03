Son Dakika Haberleri: Sınıra Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı

Sınıra Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Sınıra Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı. Komandolar ve 60'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Komandoların ve zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:11 Kaynak: İHA

Hatay, TSK, Suriye, Komando, Güncel
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