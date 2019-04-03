Sınıra Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı
23 dakika önce
Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay
'a ulaştı. Komandolar ve 60'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine geldi.
Komandoların ve zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:06 Kaynak: İHA
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