Sınıra Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:50 Kaynak: İHA
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı. Komandolar ve 100'e yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Buradan da geniş güvenlik önlemleri altında sınıra doğru hareket eden komandoların ve zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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