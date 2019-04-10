Sınıra Komando ve Zırhlı Araç Sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:56 Kaynak: İHA
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay
'a ulaştı. Komandolar ve 100'e yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine geldi. Buradan da geniş güvenlik önlemleri altında sınıra doğru hareket eden komandoların ve zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(İHA)
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