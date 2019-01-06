Son Dakika Haberleri: Sınıra Mühimmat Sevkiyatı

Sınıra Mühimmat Sevkiyatı

52 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde Kırıkhan'da mühimmat yüklü askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa'daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Hatay, Kırıkhan, Şanlıurfa, Güncel
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