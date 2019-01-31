Sınıra Mühimmat Sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Kırıkhan'da mühimmat yükleyen 20 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa'daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:08 Kaynak: İHA
Çinli Şarkıcı Şanlıurfa'da Sıra Gecesinde Halay Çekti
Eğlenmek İsteyen 19 Yaşındaki Genç, Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi