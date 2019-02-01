Son Dakika Haberleri: Sınıra Mühimmat Sevkiyatı Sürüyor

Sınıra Mühimmat Sevkiyatı Sürüyor

46 dakika önce

Sınıra mühimmat sevkiyatı sürüyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sınıra Mühimmat Sevkiyatı Sürüyor, System.String[]
Sınıra mühimmat sevkiyatı sürüyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Kırıkhan'da mühimmat yükleyen 20 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa'daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Fırat, Kırıkhan, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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