Sınıra Mühimmat Sevkiyatı Sürüyor
46 dakika önce
Sınıra mühimmat sevkiyatı sürüyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Sınıra mühimmat sevkiyatı sürüyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Fırat
'ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden Şanlıurfa
'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Kırıkhan'da mühimmat yükleyen 20 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa'daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
Eğlenmek İsteyen 19 Yaşındaki Genç, Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi