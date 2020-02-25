Sınıra obüs sevkiyatı - Son Dakika

Sınıra obüs sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 20 araçlık obüs, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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