Sınıra obüs sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra obüs sevkiyatı - Son Dakika

Sınıra obüs sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürerken, tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürerken, tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

İslahiye, Suriye, Hatay, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:04 Kaynak: İHA
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