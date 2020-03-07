Sınıra obüs sevkiyatı - Son Dakika

Sınıra obüs sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen fırtına obüsleri İslahiye ilçesinde hizmet veren 106. Topçu Alay Komutanlığına getirildi. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ihtiyaç olması durumunda sınıra gönderileceği öğrenildi. - GAZİANTEP
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