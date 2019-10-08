Son Dakika Haberleri: Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama
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Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

1 saat önce

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Suriye sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı devam ediyor.

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama, System.String[]

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Suriye sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı devam ediyor. Öğleden sonra da sınır hattındaki Akçakale'ye sevk edilen zırhlı araçlar ve askeri personeller ilçe girişinde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona yönelik hazırlıklarını devam ettiriyor. Aylardır sevkiyatın sürdüğü sınır hattına öğleden sonra da Şanlıurfa'dan çıkan zırhlı araçlar yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Akçakale girişinde aralarında yöresel kıyafetlilerin de bulunduğu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Askerler, kendilerine yönelik tezahüratlarda bulunan ve el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara klakson çalarak karşılık verdi. TSK'ya ait üsse giriş yapan zırhlı araçların sınır hattındaki karakollarda konuşlandırılacağı belirtilirken, konvoyu sevgi gösterisiyle karşılayan vatandaşlar da bir an önce harekatın başlamasını ve sınır hattının teröristlerden temizlenmesini istediklerini ifade etti. Askerlerin her zaman yanında ve duacısı olduklarını söyleyen atandaşlar, bir an önce Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad ve Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelerin terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesini istedi.

- Şanlıurfa

Akçakale, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:51 Kaynak: DHA
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