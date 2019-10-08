Son Dakika Haberleri: Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)
Son Dakika Güncel Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)

1 saat önce

SEVKİYAT DEVAM EDİYORTürk Silahlı Kuvvetlerinin olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi Suriye sınır hattına sevkiyat sürüyor.

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2), System.String[]

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi Suriye sınır hattına sevkiyat sürüyor. Gün boyunca zırhlı araç, askeri personel ve zırhlı iş makinesi sevkiyatının yapıldığı Akçakale'ye akşam saatlerinde de obüs yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaşan TIR'lar, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. Sevkiyat sırasında, yol kenarındaki halk, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.


Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:53 Kaynak: DHA
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