Son Dakika Haberleri: Sınıra Sevkıyat Sürüyor

Sınıra Sevkıyat Sürüyor

53 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı sürüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı sürüyor. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 30'un üzerindeKİ ZPT askeri araç ve komandoların sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, Güncel
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