Sınıra Sevkıyat Sürüyor
53 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı sürüyor. Hatay
'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan
ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 30'un üzerindeKİ ZPT askeri araç ve komandoların sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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