Son Dakika Haberleri: Sınıra sevkiyat sürüyor
Son Dakika Güncel Sınıra sevkiyat sürüyor

Sınıra sevkiyat sürüyor

4 dakika önce

Kilis'te, batı illerinden gönderilen askeri araçların sevkiyatı sınır hattına sürüyor.

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Kilis'te, batı illerinden gönderilen askeri araçların sevkiyatı sınır hattına sürüyor.

Peyderpey Fırat'ın doğusuna ve Kilis'teki sınır birliklerine askeri araçlar ile personellerin sevkiyatı sürüyor.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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