Sınıra sevkiyat sürüyor
4 dakika önce
Kilis'te, batı illerinden gönderilen askeri araçların sevkiyatı sınır hattına sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
Kilis'te, batı illerinden gönderilen askeri araçların sevkiyatı sınır hattına sürüyor.
Peyderpey Fırat'ın doğusuna ve Kilis'teki sınır birliklerine askeri araçlar ile personellerin sevkiyatı sürüyor.
(İHA)
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