Son Dakika Haberleri: Sınıra sevkıyatlar sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra sevkıyatlar sürüyor

Sınıra sevkıyatlar sürüyor

1 saat önce

Sınıra sevkıyatlar sürüyorKİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki birliklerine askeri sevkiyatlar sürüyor.

Sınıra sevkıyatlar sürüyor

KİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki birliklerine askeri sevkiyatlar sürüyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, batı illerinden gönderile askeri araçların sevkıyatları sınır hattına sürüyor. Peyder pey Fırat'ın Doğusuna ve Kilis'ki sınır birliklerine askeri araçlar ile personellerin sevkıyatları sürüyor.

Sınıra sevkıyatlar sürüyor

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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