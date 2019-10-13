Sınıra sevkıyatlar sürüyor
1 saat önce
Sınıra sevkıyatlar sürüyorKİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki birliklerine askeri sevkiyatlar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Sınıra sevkıyatlar sürüyor
KİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki birliklerine askeri sevkiyatlar sürüyor.
Suriye sınırında bulunan Kilis'te, batı illerinden gönderile askeri araçların sevkıyatları sınır hattına sürüyor. Peyder pey Fırat'ın Doğusuna ve Kilis'ki sınır birliklerine askeri araçlar ile personellerin sevkıyatları sürüyor.
TEM'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu Barış Pınarı Harekatı'nı görüntüleyen gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı