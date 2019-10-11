Son Dakika Haberleri: Sınıra Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi

Sınıra Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi

24 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi.

Sınıra Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi.


PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na takviye amacıyla sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi araçları gönderildi. Akçakale ilçesinden çıkan konvoy, Ceylanpınar istikametine doğru ilerledi. Yol üstünde bekleyen vatandaşlar da Türk bayrağı açarak askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Onlarca otobüs ve çok sayıda arazi aracıyla sınır hattına giden Suriye Milli Ordu askerlerinin Tel Abyad'a doğru ilerleyecekleri öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Suriye, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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