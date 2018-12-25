Son Dakika Haberleri: Sınıra Tank Sevkiyatı

Sınıra Tank Sevkiyatı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri mühimmat ve tanktan oluşan yaklaşık 30 araç sevk edildi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa- Suriye sınırına askeri mühimmat ve tanktan oluşan yaklaşık 30 araç sevk edildi. Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen tırlara yüklü 30'a yakın tank Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına doğru hareket etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:46 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kırıkhan, Hatay, Güncel
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