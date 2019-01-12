Sınıra Tank Sevkiyatı
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına askeri sevkiyatı devam ediyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına askeri sevkiyatı devam ediyor. Tren yoluyla Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen tanklar, vagonlardan indirilerek TIR'lara yüklendi. Batı illerindeki birliklerinden bölgeye sevk edilen tanklar, TIR'larla Reyhanlı ilçesine götürülmek üzere yola çıktı. Askeri araçların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - İskenderunhatay
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:06 Kaynak: DHA
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