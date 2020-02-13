Sınıra tank sevkiyatı - Son Dakika
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Sınıra tank sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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