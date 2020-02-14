Sınıra tank sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıra tank sevkiyatı - Son Dakika

Sınıra tank sevkiyatı

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve zırhlı iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Sınıra tank sevkiyatı, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve zırhlı iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.


Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen tanklar ve iş makineleri Oğulpınar Karakoluna sevk edildi. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret
Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:58:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınıra tank sevkiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]