Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor - Son Dakika

Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor

7 saat önce

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.


Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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