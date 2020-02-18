Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor - Son Dakika

Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Türkiye 'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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