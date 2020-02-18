Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor - Son Dakika

Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
15 dakika önce
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(Adem Karagöz - Onur Akbulut/İHA)
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