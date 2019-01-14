Sınıra Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar, Hatay sınırına konuşlandırılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar, Hatay
sınırına konuşlandırılıyor.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun
Garı'na ulaştı. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan
ilçesinden polis eskortu eşliğinde Reyhanlı
ilçesi yönüne hareket etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
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