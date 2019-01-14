Son Dakika Haberleri: Sınıra Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı

Sınıra Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar, Hatay sınırına konuşlandırılıyor.

Sınıra Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar, Hatay sınırına konuşlandırılıyor.

Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan ilçesinden polis eskortu eşliğinde Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, TSK, Güncel
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