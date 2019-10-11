Sınıra tank ve komando sevkiyatı

Barış Pınarı Harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına tank ve komandolar sevk edildi.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçlar ve komandolar, Barış Pınarı Harekatı için ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacak. - ŞANLIURFA