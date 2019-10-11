Sınıra tank ve komando sevkiyatı
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Sınıra tank ve komando sevkiyatıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank ve komandolar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
Sınıra tank ve komando sevkiyatı
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank ve komandolar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçlar ve komandolar, Barış Pınarı Harekatı için ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacak.
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