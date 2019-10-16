Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç ve tank sevk edildi. Şehir içinde ilerleyen tanklar, vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınır hattına girdi.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zırhlı araç ve tank hareketliliği yaşandı. 3'üncü Hudut Alay Komutanlığından çıkan tanklar, şehir içinde ilerleyerek Suriye sınırına gitti. Tankların şehirde ilerlemesi sırasında vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tankların üzerindeki askerler de kalabalığı selamladı. Suriye'nin Telabyad kentine doğru giden tanklar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi. - ŞANLIURFA