Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi - Son Dakika

Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi

6 saat önce

Takviye amaçlı sınır birliklerine gönderilen uzun namlulu tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçları drone ile havadan görüntülendi.

Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi, System.String[]

Takviye amaçlı sınır birliklerine gönderilen uzun namlulu tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçları drone ile havadan görüntülendi.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zırhlı araç ve tank hareketliliği yaşandı. Oğulpınar Karakolundan çıkan tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçları Suriye sınırında bulunan birliklere takviye amaçlı gitti. Tanklar geçerken vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulundu.


Araçlar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi. - HATAY

Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz
Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim saldırısı sonrası Putin'le görüştü: Saldırılara karşı müdafaa hakkımızı kullanacağız

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]