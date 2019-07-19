Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
'dan Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun
ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan yola çıkan termal kameralı tanklar, Kırıkhan
ilçesinden geçti. Tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa
'nın Suriye sınırına gönderildi. - HATAY
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