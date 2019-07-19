Son Dakika Haberleri: Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı
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Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı

1 saat önce

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı.

Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı, System.String[]
Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan yola çıkan termal kameralı tanklar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa'nın Suriye sınırına gönderildi. - HATAY
İskenderun, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
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