Sınıra Trenle Zırhlı Araç Sevkiyatı
1 saat önce
Sınıra trenle zırhlı araç sevkiyatıGAZİANTEP - Zırhlı araç yüklü trenler Suriye sınırına gönderilmek üzere Gaziantep'e geldi.
Sınıra trenle zırhlı araç sevkiyatı
GAZİANTEP - Zırhlı araç yüklü trenler Suriye
sınırına gönderilmek üzere Gaziantep
'e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını söylemesinin ardından hazırlıklarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri
zırhlı araç sevkiyatını hızlandırdı. Zırhlı araç yüklü trenler Suriye sınırına gönderilmek üzere Gaziantep'e geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:40 Kaynak: İHA
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